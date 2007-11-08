Віце-голова Севастопольської адміністрації отримав медаль від Путіна

Указом Президента РФ Володимира ПУТІНА перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН нагороджений медаллю Пушкіна.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі інформації та зв`язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації.

Як додали у відділі, цією медаллю нагороджуються громадяни за заслуги в області культури, освіти, гуманітарних наук, літератури і мистецтв, за великий внесок у вивчення і збереження культурної спадщини, в зближення і взаємозбагачення культур націй і народностей. Всього цим указом нагороджено сорок чоловік, серед яких і кримчани: директор Кримського республіканського музею О.С.Пушкіна в Гурзуфі Наталія БОГДАНОВА і професор кафедри російської мови і зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Марія НОВІКОВА.