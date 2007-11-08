Віце-голова Севастопольської адміністрації отримав медаль від Путіна
Повідомлення міської держадміністрації
Указом Президента РФ Володимира ПУТІНА перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН нагороджений медаллю Пушкіна.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі інформації та зв`язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації.
Як додали у відділі, цією медаллю нагороджуються громадяни за заслуги в області культури, освіти, гуманітарних наук, літератури і мистецтв, за великий внесок у вивчення і збереження культурної спадщини, в зближення і взаємозбагачення культур націй і народностей. Всього цим указом нагороджено сорок чоловік, серед яких і кримчани: директор Кримського республіканського музею О.С.Пушкіна в Гурзуфі Наталія БОГДАНОВА і професор кафедри російської мови і зарубіжної літератури Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського Марія НОВІКОВА.