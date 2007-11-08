У Черновецького сказали, де можна конкурувати з ЖЕКами

Київська міська рада затвердила перелік житлово-комунальних послуг у житловому фонді столиці, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради з метою підвищення якості надання ЖКП населенню, посилення відповідальності виконавців послуг перед споживачами.

Зазначений перелік послуг, право на надання яких виборюватиметься на конкурсі, включає, зокрема: прибирання сходових кліток та прибудинкової території; поливання дворів, клумб і газонів; експлуатація номерних знаків будинків (наприклад, миття – УНІАН). Є у переліку й інші послуги з утримання будинків та споруд, прибудинкових територій - це наприклад, дератизація та дезінсекція; вивезення та утилізація твердих побутових і негабаритних відходів; технічне обслуговування ліфтів та димовентиляційних каналів, систем протипожежної автоматики, побутових плит. На конкурсі визначатимуть також організації, які прибиратимуть та вивозитимуть сніг з дворів, займатимуться очисткою дворових туалетів та неканалізаційних люків, ремонтуватимуть спортивні, дитячі чи господарські майданчики; слідкуватимуть за освітленням місць загального користування та підвалів, а також здійснюватимуть обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії. Всього в цьому переліку 26 позицій.

Згідно з прийнятим рішенням, забезпечення організації та проведення конкурсів на визначення виконавців ЖКП покладено на підприємства, організації та установи, на балансі яких перебуває житловий фонд.

Окремо депутати затвердили перелік послуг з ремонту приміщень, будинків та споруд, щодо яких житлово-експлуатаційні організації також проводитимуть конкурси: проведення робіт із заміни та підсилення елементів конструкцій та мереж житлових будинків; реконструкція та відновлення спроможності несучих елементів конструкцій житлових будинків.

Крім того, Київрада вирішила, що житлово-експлуатаційні організації шляхом проведення конкурсу визначатимуть і збирача платежів з населення за спожиті ЖКП, крім послуг з газо- та електропостачання.