Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Рокитського
17:31, 07 березня 2013Суспільство
2262 0
Президент висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього першого заступника голови СБУ Рокитського.
Помер Володимир Рокитський
Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України генерал-полковника у відставці Володимира Рокитського.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
«У пам’яті всіх, хто знав і працював разом з Володимиром Георгійовичем, він залишиться принциповим і мудрим керівником, справжнім професіоналом, вірним товаришем, Людиною, яка вірно служила своєму народові та Українській державі», - йдеться у співчутті Президента рідним та близьким покійного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter