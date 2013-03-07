Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю Рокитського

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього першого заступника голови - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України генерал-полковника у відставці Володимира Рокитського.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«У пам’яті всіх, хто знав і працював разом з Володимиром Георгійовичем, він залишиться принциповим і мудрим керівником, справжнім професіоналом, вірним товаришем, Людиною, яка вірно служила своєму народові та Українській державі», - йдеться у співчутті Президента рідним та близьким покійного.