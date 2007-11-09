Через Буковину до Євро-2012 протягнуть новий транспортний коридор

Через Буковину проляже новий транспортний коридор до проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції за результатами офіційного візиту до Румунії у складі офіційної делегації України, губернатор Буковини Володимир КУЛІШ.

За його словами, питання розбудови нового транспортного коридору „Кам`янець-Подільський – Чернівці – Сучава – Ясси” обговорювалося під час нещодавнього візиту Президента України ЮЩЕНКА до Румунії. Румунська сторона продемонструвала зацікавленість у розбудові такої магістралі разом з Україною за підтримки Євросоюзу.

В.КУЛІШ також повідомив, що міністерство транспорту Румунії вже надало Україні свої обґрунтування доцільності реалізації проекту з розбудови нової транспортної залізничної та автомобільної магістралі Кам`янець-Подільський – Чернівці – Сучава – Ясси, яка значно покращить сполучення двох країн, що особливо важливо напередодні проведення Євро–2012.

«Думаю, що це питання буде і надалі опрацьовуватися міністрами транспорту двох країн. Під час перебування на Буковині міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО ми передали йому наше бачення вирішення цього питання, оскільки воно свого часу розглядалось на засіданні Єврорегіону «Верхній Прут». Наступним етапом розв`язання цієї проблеми стане робоча зустріч 14-15 листопада керівників транспортних департаментів міністерств обох сторін, спочатку в Румунії, відтак – в Чернівецькій області», – заявив В.КУЛІШ.