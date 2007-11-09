Споживчі ціни в Україні зростуть майже на чверть

Аналітики АКБ «Укрсоцбанк» прогнозують зростання споживчих цін в Україні на 14,5% порівняно з минулим роком, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з наданою інформацією, на думку аналітиків показники інфляції в жовтні змушують задуматися над існуванням органів контролю за процесом ціноутворення в країні - приріст споживчих цін у жовтні є найгіршим результатом за останні 88 місяців (з червня 2000 року). З початку року споживчі ціни зросли на 11,2%, а приріст за останні 12 місяців досяг 14,8%.

«Поганий результат жовтня змушує нас переглянути наш прогноз зростання споживчих цін в Україні цього року в бік погіршення до 14,5% порівняно з минулим роком, майже вдвічі вище +7,5%, прогнозованих урядом», - резюмують експерти «Укрсоцбанку».

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. склала 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року склала 14,8%, в січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

При формуванні Держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Інфляція за підсумками 2006 року склала 11,6%, в 2005 році - 10,3%.