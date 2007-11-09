25 суддів отримали неприємності через захоплення підприємств

У справах щодо захоплення підприємств проводиться перевірка відносно 25 суддів судів загальної юрисдикції та господарських судів. Про це повідомлялося сьогодні під час шостого засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств під головуванням першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінфіну, з початку роботи комісії розглянуто конфліктні ситуації, що виникли на 49 підприємствах. Щодо майже половини підприємств міжвідомча комісія не встановила ознак протиправного захоплення (поглинання) - на цих підприємствах сталися корпоративні конфлікти.

На 8 підприємствах завдяки заходам, вжитим міжвідомчою комісією, вдалося уникнути силового захоплення. Водночас висновки і рекомендації комісії сприяли розв’язанню конфліктам між акціонерами.

Стосовно 9 підприємств заходи, вжиті міжвідомчою комісією, не призвели до врегулювання конфліктної ситуації. У цих випадках для захисту прав акціонерів, власників майна або територіальної громади правоохоронні органи, місцева влада та державні органи мають вжити комплекс заходів. Ситуації на цих підприємствах залишаються на контролі міжвідомчої комісії.

За інформацією Міністерства юстиції України, на подання міністра юстиції України кваліфікаційна комісія суддів вирішила подати до Вищої ради юстиції рекомендацію про звільнення з посади одного судді суду загальної юрисдикції. Також порушено дисциплінарне провадження та/або проводиться перевірка відносно 25 суддів судів загальної юрисдикції та господарських судів. За матеріалами, зібраними Службою безпеки України, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо одного судді.

Сьогодні на розгляді знаходяться заяви ще від 39 підприємств. З них найбільша кількість справ (20 підприємств) перебуває на розгляді у Міністерстві юстиції України. Міністерство внутрішніх справ контролює ситуацію щодо 12 підприємств. Розгляд ситуації щодо 6 підприємств здійснює Фонд державного майна України, і щодо одного підприємства – державна податкова адміністрація України, повідомляє прес-служба Мінфіну.

М.АЗАРОВ наголосив на необхідності тісної співпраці комісії з прокуратурою, СБУ, Міністерством юстиції та іншими державними органами з метою покращення роботи міжвідомчої комісії.

«Результатом роботи комісії має бути відновлення нормальної роботи підприємств, адже деякі конфлікти набули затяжного характеру, і ми з цим не збираємося змиритись», - підкреслив він.

Міністр фінансів України підкреслив, що інвестиційний клімат в державі доти не буде визнаний сприятливим, доки у інвестора не буде впевненості, що права власності у нашій країні надійно і безумовно захищені.