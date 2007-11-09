Яценюк надіслав лист-співчуття фінському колезі

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК 8 листопада надіслав лист-співчуття міністру закордонних справ Фінляндської Республіки Іллкі КАНЕРВІ у зв’язку з трагедією, що сталася у школі Йокала, м. Туусула, Фінляндія.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

Глава зовнішньополітичного відомства України висловив слова скорботи та жалю рідним і близьким загиблих та побажав швидкого одужання постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада у фінському містечку Туусула 18-річний хлопець відкрив стрілянину в будівлі місцевої школи. В результаті стрілянини загинули щонайменше 7 осіб: один вчитель, решта - учні.