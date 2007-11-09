Микола Вересень запросить до розмови видавця Костянтина Клімашенка

Сьогодні, 9 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь директор мережі книжкових магазинів, видавець, учасник громадського об’єднання «Культура проти вандалізму» Костянтин КЛІМАШЕНКО. Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 12 листопада о 18.40.