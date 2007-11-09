ЄБРР погіршив прогноз інфляції для України

Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2007 році з 5,8% до 6,8%.

Про це говориться в звіті ЄБРР “EBRD Transition Report 2007”.

За прогнозами банку, зростання ВВП України в 2008 році становитиме 6%.

ЄБРР вважає, що середньорічна інфляція в Україні в 2007 році становитиме 11,5%, а в 2008 - 11,7%.

Дефіцит Зведеного бюджету в 2007 році прогнозується на рівні 2,7% ВВП (у 2006 році - 1,3%), а дефіцит поточного рахунку платіжного балансу - 3,7% ВВП (у 2006 році - 1,5%).

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в жовтні проти вересня ц.р. становила 2,9%, в січні-жовтні (до грудня минулого року) - 11,7%.

Інфляція в жовтні 2007 року проти жовтня 2006 року становила 14,8%, у січні-жовтні 2007 року проти січня-жовтня 2006 року - 12,2%.

Довідка УНІАН. При формуванні держбюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

У проекті держбюджету на 2008 рік уряд передбачив рівень інфляції в 6,8%.

У травні Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозував інфляцію в Україні на рівні 7,2%, зростання ВВП на рівні - 5,8%.

У жовтневому прогнозі Міжнародний валютний фонд погіршив дані щодо інфляції в Україні в 2007 році з 11,3% до 11,5%.

У листопаді Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 9,7% до 12,5%.

Інфляція за підсумками 2006 року становила 11,6%, у 2005 році - 10,3%.