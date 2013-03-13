Підпільний майстер переробляв газові пістолети на бойові

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, 48-річний місцевий житель виділив одну з кімнат свого приватного будинку під майстерню, де, використовуючи саморобне устаткування, кустарним шляхом переробляв газові пістолети в бойові.

Виявлено і вилучено газові пістолети різного калібру, гладкоствольну мисливську рушницю калібру 16 мм, 4 стволи до мисливських рушниць, 2 дерев'яних приклади, 2 ударно-спускові механізми від мисливських рушниць. Документів на жодну зброю у господаря не було.

Всю зброю направлено на експертизу до науково-дослідного центру при ГУМВС.

Стосовно зброяра відкрито кримінальне провадження за ст. 263 «Незаконне поводження із зброєю» Кримінального кодексу України.

З'ясовується походження предметів, вилучених з помешкання чоловіка. Також проводяться слідчі заходи щодо встановлення і вилучення зброї у населення, яке майстер вже встиг реалізувати.