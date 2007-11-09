Газ в Україну у 2008 році заходитиме через РосУкрЕнерго

Газ в Україну з Росії в 2008 році постачатиметься за старою схемою - через RosUkrEnergo.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Що стосується господарюючих суб`єктів, то поки що, в цьому тимчасовому цейтноті, прийнято рішення залишити ту формулу, яку ми маємо на сьогоднішній день, оскільки ми не можемо запропонувати іншої формули», - заявив О.ШЛАПАК, зазначивши, що нова формула вимагає часу для обговорення.

«Таким чином, базовими залишаться домовленості про закупівлю Україною до 2010 року середньоазіатського газу, оскільки це дозволяє нам більш впевнено дивитися в завтрашній день в плані ціни на газ», - зазначив О.ШЛАПАК.

За його словами, остаточних домовленостей про ціну на газ і на послуги України з транзиту газу і його зберігання в українських підземних сховищах поки що немає.

Проте, сказав О.ШЛАПАК, «є впевненість, що ми одержимо, я думаю, найдешевший газ, який одержують всі наші сусіди, і зможемо продовжувати роботу з російською стороною, щоб зрозуміти конструкцію 2009 року і подальших як в питанні цінових параметрів, так і в питанні суб`єктів, які працюватимуть на цьому ринку».

При цьому він зазначив, що в Секретаріаті сподіваються, що ціна на газ буде приблизно 150 доларів за тисячу кубометрів.

Також О.ШЛАПАК висловив надію, що істотно не зросте і ціна на узбецький і казахський газ, який йде до України по 9 і 8 млрд. кубометрів на рік з кожної країни відповідно.

Кажучи про директиви, які Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав міністру палива і енергетики України Юрію БОЙКУ на газові переговори в Москві, О.ШЛАПАК повідомив, що вони полягають в тому, що міждержавні угоди від 2000, 2001 і 2004 років є діючими. «А саме ці угоди вимагають врегулювання питань газових відносин з Росією на міжурядовому рівні, але вони не підміняють угод господарюючих суб`єктів», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він також повідомив, посилаючись на інформацію Ю.БОЙКА, що російська сторона готова розглядати питання про повернення до підписання щорічних міжурядових протоколів. Ці протоколи зафіксували б гарантії української сторони щодо прокачування мінімум 110 млрд. кубометрів російського газу в Європу, і гарантії російської сторони з поставок середньоазіатського газу в Україну і забезпечення газового балансу України, враховуючи, що весь середньоазіатський газ - туркменський, узбецький, казахський до 2025 повністю покупається російською стороною.

Як повідомляв УНІАН, міністр палива і енергетики України Ю.БОЙКО і голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР 8 листопада в Москві обговорили принципи ціноутворення на газ і поетапний перехід до ринкових цін і тарифів при поставках газу до України і його транзиті територією України в 2011 році.

За підсумками зустрічі досягнута домовленість, що наступний раунд переговорів відбудеться через тиждень, а впродовж цього часу робота продовжиться на рівні експертів.

6 листопада Ю.БОЙКО заявив, що на переговорах з Москвою ціновий коридор газу на 2008 рік для України обговорюється в межах 150-160 дол. за 1 тис. кубометрів.

8 листопада прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що впродовж тижня ціна на російський газ для України буде визначена остаточно.

Довідка УНІАН. До січня 2006 року газ до України поставлявся за ціною 50 дол. за тис. куб. м, з січня 2006 року - 95 дол. за тис. куб. м, а з січня 2007 року - 130 дол. за тис. куб. м (у зв`язку з подорожчанням туркменського газу).

Швейцарський трейдер RosUkrEnergo (50% - у Газпрому, 50% - у Centragas Holding AG) є постачальником всього газу до України. “Газпром” продає RosUkrEnergo російський газ по 230 дол. за 1 тис. куб. м, а також середньоазіатський газ, зокрема туркменський, який газовий концерн закуповує по 100 дол. за 1 тис. куб. м. RosUkrEnergo, у свою чергу, продає змішаний газ Україні через "УкрГаз-Енерго", яке є його спільним підприємством з НАК "Нафтогаз України". З 2007 р. газ Україні поставляється по 130 дол. за 1 тис. куб. м (у 2006 р. ціна становила 95 дол.).