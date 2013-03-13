Україна готова завойовувати нові ринки експорту сільгосппродукції - Арбузов

Зокрема, в планах на найближчі два роки - збільшити обсяг її експорту до 22 мільярдів доларів. Одночасно, це сприятиме збільшенню зовнішньоторговельного сальдо продукції АПК.

Досягнення таких результатів передбачено в Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов, повідомляє РБК-Україна.

«У 2010-2012 рр.. вітчизняний аграрний комплекс забезпечував продовольчу безпеку держави, наростив обсяги виробництва та його експортний потенціал. Зараз перед галуззю стоїть ряд завдань, вирішення яких передбачено в Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Зокрема, прогнозується, що обсяги експорту сільськогосподарської продукції, завдяки виконанню Програми, збільшаться до 22 мільярдів доларів США в рік », - зазначив перший віце-прем'єр-міністр. При цьому він нагадав, що аграрна продукція становить значну частку в загальному обсязі зовнішньої торгівлі України, а сільське господарство є на сьогодні єдиною галуззю економіки України, яка має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі.

«Ми очікуємо, що протягом найближчих двох років зовнішньоторговельне сальдо сягне 13 мільярдів доларів. Динаміку росту товарообігу ми спостерігаємо вже не перший рік. У 2012 році порівняно з 2011-м, експорт сільськогосподарської продукції збільшився на 38,4%, а імпорт - на 17,7%. Сальдо збільшилося на 59,8%, або на 3,9 мільярда доларів », - зазначив Арбузов. Одним з найяскравіших доказів ефективної роботи вітчизняної аграрної галузі, на думку першого віце-прем'єр-міністра, є те, що Україна значно розширила географію експорту і не зупиняється на досягнутому. «Поряд з основними традиційними імпортерами української продукції - Єгиптом, Іраном і Іспанією -« зелене світло »для вітчизняного продовольства включили ринки Японії, Тайваню, Швейцарії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Південно-Африканської Республіки. Паралельно ми працюємо в напрямку розвитку міжнародного співробітництва з перспективними країнами-споживачами української продукції - Китаєм, Іраном, Близьким Сходом, Бангладеш, Таїландом », - поінформував Арбузов.