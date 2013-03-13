Тіло загиблої в Єгипті української актриси доставили до Києва

Про це УНІАН повідомили в прес-службі громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

Тіло поміщене в морг Київського міського бюро судово-медичної експертизи (вул. Оранжерейна, 9). Можливо, що на вимогу правоохоронних органів перед похованням тіла буде проведена судово-медична експертиза, зазначив головний координатор «Форуму порятунку Києва» Віталій Черняховський.

Як повідомлялось, 5 березня О.Гайвась, катаючись на квадроциклі в пустелі, впала з машини і вдарилася головою. Після трьох днів перебування в комі, не приходячи до тями, 8 березня О.Гайвась померла в лікарні «Red Sea Hospital» у м. Хургаді (Єгипет).

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За повідомленням прес-служби Міністерства закордонних справ України, консульські працівники посольства України в Арабській Республіці Єгипет надали всебічне сприяння і вжили вичерпні заходи із забезпечення транспортування тіла О.Гайвась на Батьківщину.

Посольство України у Єгипті також направило ноту до МЗС Єгипту про проведення оперативного та неупередженого розслідування за фактом смерті громадянки України О.Гайвась.

***О.Гайвась – актриса, художниця, онука видатного українського архітектора Анатолія Добровольського – головного архітектора Києва в 1950-1955 роках, автора проекту відбудови Хрещатика, аеропорту «Бориспіль», готелю «Москва» (нині – «Україна»), Московського мосту.