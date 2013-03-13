У МВС провели рокіровку генералами

Згідно наказу МВС України генерал-майор міліції Олег Демченко, який керував Сумським облуправлінням МВС, очолить міліцію Харківської області.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Сумській області.

Цю ж інформацію УНІАН підтвердили і в структурі МВС України. Представлення О. Демченка особовому складу ГУМВС відбудеться найближчим часом. Зараз, за словами начальника відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Наталі Захарової, обов`язки керівника обласної міліції Харківської області виконує полковник Ігор Богданов, який до цього працював заступником начальника харківського обласного главку міліції.

(Як повідомляв УНІАН, генерал-майор міліції Віктор Козицький, який очолював Головне управління МВС України в Харківській області, призначений керівником Сумської обласної міліції.)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні заступник міністра МВС України Сергій Лекарь представив особовому складу УМВС України в Сумській області новопризначеного керівника – В. Козицького, який пройшов шлях від дільничного інспектора до начальника головного управління в Харківській області.

«Я дякую керівництву за надану мені довіру. Хочу запевнити особовий склад, що ми й надалі продовжуватимемо всі ті добрі починання, які започаткував мій колега. Мої зусилля, як керівника, будуть спрямовані на чітке виконання завдань поставлених перед міліцією президентом та урядом», - сказав В. Козицький.

У своєму виступі заступник міністра внутрішніх справ України С. Лекарь окреслив головні завдання, які уряд покладає на правоохоронні органи, і висловив побажання щодо покращення роботи міліцейських підрозділів, спрямованої на оздоровлення криміногенної ситуації в регіоні і повернення довіри до влади.

До поздоровлень новопризначеного керівника Сумської міліції приєдналися голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь, а також керівники суду, правоохоронних та силових структур області.

Окрему подяку за службу було оголошено сьогодні вже колишньому начальнику УМВС Сумщини генерал-майору міліції О. Демченку.