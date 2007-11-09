Азаров їде в Киргизію домовлятися про СОТ

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ найближчим часом на чолі української делегації відбуде до Бішкека для врегулювання з Киргизією питань в контексті вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

За його словами, таке рішення було ухвалене сьогодні на нараді у Президента, присвяченій питанням вступу України до СОТ.

Крім того, як повідомив О.ШЛАПАК, Президент взяв на себе місію ще раз переговорити з Президентом Киргизії з приводу створення робочої групи щодо врегулювання невирішених питань (М.АЗАРОВ очолить українську частку цієї групи, до якої також увійде міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК).

Крім того, за словами О.ШЛАПАКА, сьогодні Україна направила Киргизії свої пропозиції щодо врегулювання питань, пов`язаних зі вступом України до СОТ, зокрема, з питання українського боргу Киргизії в 27 млн. доларів.

«Є домовленість, що під час поїздки ми зможемо зробити Киргизії дуже хороші пропозиції і зняти всі претензії, які були у Киргизії», - заявив О.ШЛАПАК. Він також зазначив, що у разі успішної роботи робочої групи, а надія на те, що вона буде саме такою, в Секретаріаті Президента є, за тиждень або 10 днів «буде повна ясність з Киргизією».

Також, за словами О.ШЛАПАКА, на нараді Президент заявив, що Киргизія для нас є рівноправним членом СОТ, як і інші країни, і попросив політиків і членів уряду утриматися від некоректних висловлювань на адресу цієї країни. «Ми визнаємо бажання Киргизії вирішувати свої проблеми у форматі, в якому вони висувають їх нам», - заявив О.ШЛАПАК, пояснюючи позицію Президента.

Крім того, О.ШЛАПАК зазначив, що окрім вирішення питань з Киргизією, які є найважливішими в контексті вступу до СОТ, уряд України має прийняти ряд нормативних документів, які знімуть перевагу українських виробників проти іноземних. У уряду, за словами О.ШЛАПАКА, вже є напрацювання з цього питання – документи будуть прийняті до 20 листопада, тобто до наступного засідання робочої групи зі вступу України до СОТ. Також необхідно провести переговори з Єврокомісією з приводу використання експортних мит. На переконання О.ШЛАПАКА, це питання буде вирішене, можливо, наступного тижня.

Також Україні потрібно прийняти зміни до 12 законів, і з цього питання досягнута домовленість із СОТ, що ці зміни, а вони, за словами О.ШЛАПАКА, носять лише технічний характер, будуть прийняті в пакеті з ратифікацією протоколу про вступ до СОТ.

Таким чином, за словами О.ШЛАПАКА, якщо будуть виконані всі ці умови, то на наступному засіданні робочої групи може бути прийнятий звіт України, і в грудні на засіданні Генеральної ради СОТ Україна зможе одержати запрошення на вступ до цієї організації. Якщо ж ці умови не будуть виконані, а особливо - вирішення питань з Киргизією, то, звичайно ж, терміни вступу України до СОТ перенесуться, зазначив О.ШЛАПАК.