Кожен п'ятий мешканець Тернопільщини перебуває на заробітках за кордоном

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні прес-клубу, присвяченому проблемам заробітчанства, повідомив заступник голови облдержадміністрації Василь Гецько.

За його даними, загалом область покинуло близько 200 тис. людей, тобто майже кожен п'ятий житель регіону.

В. Гецько також зазначив, що якщо до 2000 року офіційно у сільському господарстві області працювало близько 120 тис. людей, то на сьогодні їх кількість зменшилась у 10 разів – до 12 тис., через що виникає брак трудових ресурсів.

Ще однією з проблем, додав він, є те, що люди, які повертаються із заробітків, вже не хочуть жити в українських реаліях.

«Проблематика сидить набагато глибше, ніж людина повертається і їй дати заробітну плату. Можливо, людина вже не хоче працювати по спеціальності. Міняються цінності, і це є первинним. Потрібно звертати увагу на соціальну і психологічну реабілітацію людей, які повертаються із зовсім іншого суспільства у зовсім інші реалії», – сказав В. Гецько.

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Він також зазначив, що заробітчани залишаються головними інвесторами в будівельній галузі області.

«Минулого року в житлове будівництво Тернопільської області вкладено 1,1 млрд грн, з них громадянами вкладено 709 млн грн. Я можу стверджувати, що левова частка цих коштів – це є власне кошти заробітчан, які тримають на плаву нашу будівельну індустрію. А відтак і всі галузі, які з нею пов’язані: виробництво меблів, будівельних матеріалів тощо», – зазначив В. Гецько.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2013 року в Тернопільській області, за даними обласного управління статистики, проживало 1 млн 77 тис. громадян.