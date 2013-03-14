У Лутковської пояснили українцям, як грамотно поводитися з даішниками

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини роз’яснює українцям їхні права на правову допомогу у правовідносинах з працівниками Державтоінспекції при адміністративних провадженнях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, чергові роз’яснення підготовлені на продовження реалізації започаткованої офісом Уповноваженого з прав людини просвітницької кампанії з метою ознайомлення громадян з найбільш розповсюдженими прикладами порушень прав людини.

Як зазначається в повідомленні, працівники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини здійснили перевірку фактів порушення прав громадян з боку дорожньо-патрульної служби управління ДАІ ГУМВС України у Києві. Моніторинг Уповноваженого виявив низку системних проблем, пов’язаних, у тому числі, з необізнаністю громадян про свої права та можливі шляхи їх захисту.

У зв’язку з цим в секретаріаті омбудсмена підкреслили, що в Україні право на правову допомогу гарантовано ст. 59 Конституції України.

Таким чином, звертають увагу в офісі Уповноваженого з прав людини, в тих випадках, коли працівник ДАІ згідно з законом має право розглядати адміністративну справу (виносити постанову) на місці виявлення правопорушення, потрібно мати на увазі:

- кожна особа, щодо якої складається протокол за адміністративне правопорушення, має право у протоколі (в графі, передбаченій для написання пояснення) письмово зазначити, що при розгляді справи (винесенні постанови) бажає скористатися юридичною допомогою адвоката;

- за наявності такого запису у протоколі працівник ДАІ не має права приймати рішення (виносити постанову) за адміністративною справою на місці виявлення правопорушення, а зобов’язаний особі призначити час та місце для розгляду справи за участю обраного особою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;

- при користуванні іншими правами, передбаченими частиною першою статті 268 Кодексу про адміністративні правопорушення (ознайомленні з матеріалами справи, наданні пояснень та доказів, заявлені клопотань), особа також має право користуватися юридичною допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

«Тобто, якщо Вами в протоколі про адміністративне правопорушення вчинений запис про Ваше бажання скористатися юридичною допомогою, а працівник ДАІ, проігнорувавши Ваше бажання, виніс постанову про накладення стягнення на місці зупинки, така постанова підлягає скасуванню як така, що винесена з порушенням Вашого права на правову допомогу, гарантованого національним законодавством та міжнародними нормами права», - підкреслили в Секретаріаті Уповноваженого ВР з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, перший просвітницько-інформаційний матеріал Секретаріату Уповноваженого з прав людини було присвячено попередженню випадків сплати зайвих необов’язкових платежів під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.