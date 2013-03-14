У Табачника задумали нову реформу

Міністерство освіти ініціює реформування професійної освіти і розпочало підготовку відповідного законопроекту.

Як повідомляється на сайті Міносвіти, сьогодні в міністерстві відбулося засідання експертної робочої групи, учасники якої обговорили концептуальні засади створення законопроекту про професійну освіту.

До складу робочої групи увійшли представники міністерств, керівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, представники об’єднань роботодавців, а також підпорядкованих Міністерству освіти і науки України наукових установ, йдеться в повідомленні.

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Як зазначив перший заступник міністра освіти і науки Євген Суліма, "ми запросили до роботи фахівців, які знаються на проблематиці, мають досвід та знання про те, яким чином професійна освіта розвивається у країнах Європи і світу».

«І, відтворюючи сьогоднішні потреби суспільства, держави та економіки, ми змогли б запропонувати той варіант документу, який би був можливий для обговорення більшим загалом представників і освітянської галузі, і тих, хто чекає від галузі освіти, перш за все, підготовлених фахівців", - сказав він.

Є.Суліма зазначив, що до професійної освіти входять не лише питання професійно-технічної освіти, а й навчання молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, а також – навчання упродовж життя після отримання диплому про вищу освіту.

За підсумками наради було прийнято рішення про підготовку пропозицій щодо роботи над законопроектом, його концепції та структури. Узагальнення пропозицій доручено Державній науковій установі «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти».

«Важливо об’єднати зусилля для того, щоб напрацювання, які існують у вищій школі та професійно-технічній освіті, отримали формалізоване викладення в новому проекті закону «Про професійну освіту», – підкреслив перший заступник міністра освіти і науки.