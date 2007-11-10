До чого може призвести указ Ющенка про будівництво доступного житла?

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про будівництво доступного житла може призвести до антиконкуретних дій забудовників.

Таку думку висловив УНІАН президент будівельної компанії «Міськжитлобуд» Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, в указі містяться ряд пунктів, які порушують правила добросовісної конкуренції і ставлять під загрозу розвиток інших сегментів будівельної галузі за рахунок розвитку сегменту доступного житла.

«Я маю на увазі, що тим забудовникам, які споруджуватимуть доступне житло, надаватимуться преференції при відведенні земельних ділянок і узгодженні документів для початку будівництва. Це ставить їх у нерівні умови з іншими забудовниками», - вважає він.

Президент компанії стурбований тим, що забудовники, які будуватимуть доступне житло, звільняються від сплати внесків на інженерно-транспортну і соціальну інфраструктуру. «Якщо перекласти ці витрати на місцеві бюджети, то вони можуть цей вантаж і не винести. А якщо місцеві бюджети перекладуть ці витрати на плечі інших забудовників, то це сприятиме тому, що виростуть ціни на решту житла», - вважає експерт.

Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ зазначив, що необхідно передбачити неможливість перепродажу доступного житла, оскільки у людей, які одержали його, з`явиться спокуса заробити на перепродажі дешевого житла. При цьому, на його думку, має бути розроблений механізм гарантії для держави, щоб не було спекуляцій у сегменті доступного житла.

За його словами, механізм, який передбачено в цьому указі, - пряме фінансування забудовників для будівництва житла - застарілий принцип, який не дозволить повною мірою забезпечити населення житлом.

Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ вважає, що доцільніше було б направити ці кошти не на пряме фінансування забудовників, а на зменшення відсоткових ставок або 100% покриття відсоткових ставок за кредитами. Таким чином, можна буде створити механізм залучення банківських коштів для фінансування житла.

В цілому президент компанії оцінює указ позитивно і вважає, що він сприятиме розвитку будівельної галузі і, таким чином, стимулюватиме зростання економіки всієї України.

«Цей указ носить декларативний характер, він не прописує реальних механізмів, за допомогою яких можна прискорити фінансування і будівництво доступного житла.

Указ вводить нові терміни, яких немає в законодавстві, наприклад, «доступне житло», тому він вимагає детального доопрацювання і розробки ряду нових законів і підзаконних актів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні і покращення забезпечення громадян житлом».