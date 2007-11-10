У НБУ назвали ключовий чинник зростання інфляції

Член ради Національного банку України, почесний президент «Укргазбанку» Василь ГОРБАЛЬ вважає, що ключовим чинником зростання інфляції стало збільшення обсягу споживчих кредитів.

Таку думку В.ГОРБАЛЬ висловив у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 42 (671) 11-18 листопада 2007 року).

«На жаль, свій «внесок» у розкручування споживчої інфляції внесла й банківська система, що в декілька разів за останні роки збільшила обсяги кредитів на придбання споживчих товарів», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Він уточнив, що платоспроможність населення зросла не тільки за рахунок збільшення доходів, але й значного припливу кредитних грошей, який став уже порівнянним із доходами. «Зростання споживчого кредитування, над яким ми втратили контроль, поза сумнівом, було одним із ключових інфляційних чинників. Адже додаткові кредитні ресурси замість виробничого сектора, тобто стимулювання пропозиції, йдуть на збільшення кінцевого споживчого попиту», - пояснив він.

За його словами, банківська система третій рік поспіль, значно полегшивши видачу позик фізособам, нарощує їхні обсяги більш ніж дворазовими темпами. «Чи можна сказати, що наші виробники страждають зараз від надлишку досить дешевих ресурсів? Навпаки, в банківському кредитуванні відбувся значний перекіс у бік стимулювання попиту, й цю ситуацію необхідно якось виправляти», - вважає член ради НБУ.

При цьому В.ГОРБАЛЬ виключив можливість обмеження видачі споживчих кредитів. «Це одна з головних функцій банківської системи. І просто механічно обмежити кредитування населення, на мій погляд, неприйнятно. Як і не можна в нинішніх умовах намагатися нейтралізувати ціновий тиск монетарними методами, обмежуючи доступність ресурсів для підприємницького сектора. Навпаки, надзвичайно важливо забезпечити умови, щоб збільшений платоспроможний споживчий попит компенсувався адекватним збільшенням пропозиції», - пояснив він.