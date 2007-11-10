Пенсіонерка відсудила у ”маршрутників” 3 тисячі

Жителька Запоріжжя Ганна ВОРОБЙОВА виграла суд у запорізької автокомпанії "Міленіум": Місцевий суд Шевченківського району Запоріжжя прийняв рішення виплатити пенсіонерці 2 тис. грн. моральної шкоди і компенсувати 924 грн., які вона витратила на лікування, потрапивши до лікарні після того, як водій маршрутки, що належить автокомпанії, її образив.

Як повідомили УНІАН у місцевому суді Шевченківського району Запоріжжя, приводом для судового розгляду став інцидент, який стався між пенсіонеркою і водієм маршрутки минулою навесні.

"Водій відмовився безплатно везти жінку, котра, будучи пенсіонеркою, згідно із законом має право на безплатний проїзд, образив її, а коли жінка пред`явила посвідчення члена сім`ї загиблого, назвав це посвідчення "липою". Останній факт, за словами самої Г.ВОРОБЙОВОЇ, і став основною причиною її звернення до суду: жінка, яка кілька років тому втратила в армії сина, зрозуміла її, як образу пам`яті своєї дитини і це стало для неї таким стресом, що вона потрапила до лікарні", - розповіли в суді.

Вийшовши із стаціонару, жінка спочатку написала скаргу керівництву автопідприємства, водій якого її образив, проте очікуваного результату не отримала і звернулася до суду.

Рішення було прийняте на користь пенсіонерки: суд зобов`язав перевізника в повному обсязі компенсувати матеріальну шкоду і заплатити 2 тис. грн. моральної.