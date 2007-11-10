Затримали громадянина США, який організовував фінансові піраміди в Україні

У ніч на 10 листопада на українсько-російському кордоні був затриманий громадянин США Роберт ФЛЕТЧЕР, який намагався виїхати з країни за фальшивим українським паспортом.

Про це УНІАН стало відомо з джерел у правоохоронних органах.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, Р.ФЛЕТЧЕР в Україні вів діяльність, пов`язану з організацією так званих фінансових пірамід.

Зокрема, газета «Сегодня» (електронна версія від 8.11.2007 р.) писала: «Вже декілька місяців у різних містах України можна побачити рекламу на біг-бордах тренінгу Роберта ФЛЕТЧЕРА «Секрети мільйонерів». Позиціонує він себе як успішного американського багача, який готовий поділитися своїми знаннями з українцями. Правда, коштує це задоволення недешево - повний термін навчання - $3 тисячі. Висока ціна абсолютно наших не відлякує. Графік тренінгів ФЛЕТЧЕРА, який можна знайти на сайті його компанії Global System Training, розписаний до 29 грудня! Причому, проходитимуть вони по всій Україні».

При цьому газета зазначала, що «в США цю людину звинувачують у шахрайстві, а в нас він, не виключено, будує нову фінансову піраміду».

За даними видання, Комісія США з цінних паперів та обмінів 25 вересня 2006 року подала судовий позов про шахрайство з цінними паперами до Р.ФЛЕТЧЕРА, а також його компанії ProVisionCorpSystem. «У позові йдеться про те, ФЛЕТЧЕР шахрайським шляхом зібрав в інвесторів мільйони доларів, після чого використовував ці гроші на свої особисті потреби і вів розкішний спосіб життя, - повідомив "Сегодня" прес-аташе посольства США в Україні Джон САЛІВЕН. - Позов ще не розглядався в суді, і офіційного рішення немає". Інші працівники посольства в неформальній розмові називали ФЛЕТЧЕРА типовим "пірамідчиком"», - пише газета.

Також видання зазначає: «Якщо копнути глибше, то методика роботи ФЛЕТЧЕРА справді в чомусь нагадує піраміду. Річ у тім, що крім навчання, він ще пропонує учням вкладати гроші в свої проекти. На сайті серед таких значиться, "Прем`єр лімузин", "Інститут в Алчевську", юридична фірма "КУНА", піцерія "Піца Максимум", "Кримські круїзи", бізнес-клуб "Прем`єр".