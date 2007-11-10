БЮТ: все, що видає ця псевдокомісія, нині є папірцями без печатки

Голова фракції БЮТ у Житомирській обласній раді Віталій ФРАНЦУЗ заявляє, що в області склалася така ситуація, коли територіальна виборча комісія відмовилася виконувати свої обов’язки, а відтак, є “нелегітимною”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної організації БЮТ.

"У Житомирі фактично паралізовано роботу обласної ТВК, тому на 15 листопада призначено сесію облради, на якій депутати планують вирішити, в тому числі і питання легітимності обласної ТВК", - заявив журналістам В.ФРАНЦУЗ і пояснив, що тервиборчком був створений рішенням обласної ради на початку 2006 року з представників різних політичних сил в загальній кількості 15 осіб. За законом це - постійно діючий орган, але на Житомирщині робота цієї комісії стала незрозумілою відтоді, як БЮТ застосував до 9 своїх депутатів імперативний мандат.

"Комісія після цього повинна ввести наступних за списком депутатів, видати відповідну постанову та тимчасові мандати, але цього зроблено не було", - сказав депутат.

За його словами, сесія облради від 16 серпня цього року задовольнила відкликання членів ТВК, але вводити нових не стала, в результаті чого із 15 депутатів їх залишилось 8.

"Таким чином, тервиборчком втратив свою працездатність", - підсумував В.ФРАНЦУЗ.

Він також повідомив, що "у ТВК немає керівництва, а все, що видає ця псевдокомісія, нині є папірцями без печатки".

В.ФРАНЦУЗ висловив переконання, що “керівництво облради така ситуація влаштовує, а БЮТ - ні , тому це питання БЮТ планує винести на розгляд сесії облради15 листопада”.