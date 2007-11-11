Чи є виправданою практика стримування курсу гривні?

Член ради Національного банку України, почесний президент «Укргазбанку» Василь ГОРБАЛЬ вважає, що практика стримування курсу гривні ще не вичерпала себе і є виправданою.

Таку думку В.ГОРБАЛЬ висловив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 42 (671) 11-18 листопада 2007 року).

«Я вважаю, що практика стримування курсу в досить вузькому діапазоні ще не вичерпала себе і є виправданою. Хоча б тому, що в економіці, котра динамічно розвивається, параметри зростання цін в якій поки що не піддаються ефективному регулюванню монетарними методами, а безліч чинників є змінними, необхідний хоча б один досить чіткий, зрозумілий, прогнозований і стабільний показник, на підставі якого можна більш-менш оцінювати перспективи майбутнього», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Він також вважає необхідним врахувати уроки квітня 2005 року. «У тих подій, які відбулися в квітні 2005 року, були абсолютно однозначні негативні наслідки, які не можна не враховувати сьогодні. Тому в 2008 році рада НБУ рекомендуватиме стримувати курс гривні в рамках існуючого валютного коридору», - повідомив член ради НБУ.

В.ГОРБАЛЬ розглядає резонним можливий перехід від прив`язки гривні до однієї валюти до так званої корзини з кількох валют. «Така ідея виникла і почала реалізовуватися ще роки три-чотири тому в Росії і вже як відгомін прийшла й до нас. Пов`язано це в основному із змінами в структурі платіжного балансу країни, оскільки розрахунки останнім часом зміщувалися від долара на користь євро та інших валют. Плюс серйозне ослаблення долара, що ці дискусії підсилило. Тому такі ідеї досить пояснювальні й резонні», - вважає він.

Разом з тим, член ради НБУ підкреслив, що такий перехід має здійснюватися з урахуванням структури платіжного балансу, що склалася в 2007 році, і можливим продовженням ослаблення долара в 2008 році. «Але для початку необхідного дуже чітко визначитися з методологією визначення корзини валют і прив`язки курсу, щоб ця процедура була зрозумілою і прозорою, а курс залишався прогнозованим», – переконаний В.ГОРБАЛЬ.