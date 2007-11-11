Ющенко обіцяє збільшити пенсії військовим пенсіонерам з 1 січня 2008

З 1 січня 2008 року пенсія військових пенсіонерів зросте на 70%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час церемонії складання військової присяги на вірність українському народові молодим поповненням окремого Новоросійсько-Київського орденоносного полку Президента України.

«З 1 січня військовослужбовець української армії, який знаходиться на пенсії, отримає підвищення пенсійного забезпечення на 70%», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він повідомив, що солдат української армії отримуватиме втричі більше грошове забезпечення. Крім того, у більшості військових частин з наступного року буде запроваджено забезпечення харчуванням через спеціалізовані комерційні установи, що принесе на стіл солдата різноманітну та калорійну їжу.