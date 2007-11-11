На Прикарпатті видали збірку діалектизмів «Чільце»

На Прикарпатті вийшло у світ перше з часів Івана Франка видання слів-діалектизмів «Чільце» (чільце означає відбірне жито – УНІАН) фольклориста і етнографа Михайла БУДЖАКА.

До книжки увійшли також приказки, прислів’я, порівняння. За словами автора, така книжка не видавалася ще з часів Івана Франка, коли Каменяр видав у світ «Галицько-руські народні приповідки».

В «Чільце» вміщено ті народні афоризми, які автор записував протягом 70-90-х років минулого століття і які укладено за традиційним історико-тематичним принципом.

Книга складається з дев’яти тематичних розділів, до яких увійшли кращі зразки паремій, що не друкувалися в традиційних альманахах, окремих книгах, а також нові приказки, прислів’я. Окремо у книжці вміщено словник діалектних малозрозумілих слів.

Слова-діалекти подані так, як вони вживаються в тому чи іншому регіоні із збереженням мовностилістичних особливостей. Першоджерелом для книги були пересічні українці.