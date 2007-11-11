Ющенко хоче за 10 днів отримати дані про розкрадання кварцового піску

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив занепокоєння станом справ з розкраданням кварцового піску в Херсонській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час робочої поїздки до Херсонської області.

В.ЮЩЕНКО доручив прокурору Херсонської області та начальнику обласного управління МВС доповісти йому у 10-денний термін про результати роботи щодо припинення розкрадання кварцового піску в Цюрупинському районі.

Він наголосив на персональній відповідальності названих посадових осіб щодо вирішення цього питання.

Родовище кварцового піску в Цюрупинському районі є одним з найбільших в Україні. Його запаси оцінюються в понад 2 млн. тонн піску.

«Треба спитати з цих керівників, а також начальника обласного лісгоспу, чому цей процес (розкрадання піску – УНІАН) ще продовжується, чому хтось робить бізнес, а потім горять ліси», - наголосив В.ЮЩЕНКО.