Кіпр намагається знизити розмір списання за депозитами

Як повідомляє РІА Новости, Кіпр продовжує переговори з кредиторами про розміри списання за депозитами в банках острова і шукає можливість зменшити ефект цієї непопулярної міри за рахунок зниження потреби у допомозі, заявив у вівторок офіційний представник уряду Христос Стіліанідіс.

"Учора ввечері президент (Нікос) Анастасіадіс мав телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і поінформував її про ситуацію, що склалася на Кіпрі. Президент повідомив канцлеру Німеччини, що вивчається можливість зниження потреб (у фінансуванні) за рахунок власних ресурсів", - йдеться в заяві представника уряду. Він також повідомив, що у вівторок відбудеться нова розмова Анастасіадіс з Меркель. Тим часом міністр фінансів Міхаліс Сарріс відправляється в Росію, де зустрінеться зі своїм колегою Антоном Сілуановим.

Росія опинилася в числі критиків запропонованого Кіпром часткового списання депозитів у кіпрських банках. Спочатку планувалося списати 6,75% з вкладів до 100 тисяч євро і 9,9% зі всіх інших депозитів у вигляді одноразової "податку". Євросоюз зажадав від Кіпру стягнути приблизно 6 мільярдів євро на додачу до 10-мільярдної допомоги ЄС і МВФ, щоб не збільшувати надмірну заборгованість острівної держави та не ризикувати дефолтом. Однак при цьому були порушені гарантійні зобов'язання за вкладами до 100 тисяч євро, які були введені в 2008 році.

Кіпрський парламент поки не ухвалив рішення щодо списання депозитів. Кіпрські банки, які повинні були відкритися у вівторок після триденних вихідних, як і раніше закриті, і уряд поки не вирішив, коли вони знову відкриються.