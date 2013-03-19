Фірташ може поставити іншим підприємствам до 2 млрд куб. м газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам Дмитро Фірташ на прес-конференції в Запоріжжі.

«У мене є вісім із чимось мільярдів кубів, і я більше не можу, і більше можливості немає. Але я можу поставити півтора, ну два мільярди (кубометрів газу – УНІАН), те, що я обіцяв. Їм вистачить пройти ці місяці, це не бізнес у тому сенсі, що вийшли й продаємо, й торгуємо. Ми цим не займаємося. Просто змушені домовлятися з НАКом (НАК «Нафтогаз України» - УНІАН), щоб допомогти пройти ситуацію», - сказав Д.Фірташ.

При цьому він пояснив, що напередодні до нього звернувся НАК «Нафтогаз України» з проханням організувати поставки газу для інших промислових споживачів у першому кварталі, коли НАК значні обсяги газу направляє на потреби теплокомуненерго і населення.

Як повідомляв УНІАН, компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесмену Д.Фірташу групи Ostchem Group, має намір у 2013 році поставити 8 млрд куб. м газу в Україну.

З квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року й російського газу.

На сьогоднішній день Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією Д.Фірташа, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості.