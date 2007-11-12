У Дніпропетровську збудують аеропорт із п’ятьма ресторанами та двома готелями

Як заявив виконувач обов’язків голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Бондар, будівництво у Дніпропетровську аеропорту, який відповідатиме міжнародним стандартам, стане одним із пріоритетів роботи в регіоні на найближчі роки.

Як зауважив Віктор Бондар, нова скляна будівля аеропорту «Дніпропетровськ» відповідатиме міжнародним стандартам: реконструйована злітно-посадкова смуга зможе одночасно приймати по 12 авіалайнерів, передає Радіо Свобода.

В облдержадміністрації підрахували, що тільки реконструкція злітно-посадкової смуги обійдеться майже в півмільярда гривень. Приблизно десяту частину витрат має взяти на себе компанія-власник аеропорту – ВАТ «Дніпроавіа», решту коштів сподіваються отримати з держбюджету.

Уже найближчим часом у Дніпропетровському аеропорту також планують збудувати нову аеродромно-диспетчерську вежу, де працюватимуть фахівці, котрі відповідатимуть безпосередньо за зліт, виведення на маршрут та посадку літаків.

Влітку поблизу аеропорту в Дніпропетровську відкрили сучасний центр керування повітряним рухом, який обслуговує весь схід України. Це дозволило удесятеро збільшити пропускну спроможність повітряного простору над регіоном.

Раніше Кабмін вніс міжнародний аеропорт Дніпропетровська до переліку 7 стратегічно важливих аеропортів України. Усім їм обіцяна державна фінансова підтримка, починаючи з 2008 року.