На Одещині перекинувся шкільний автобус: 1 учень загинув, 5 дітей травмовані

При виїзді із с. Серби Кодимського району Одеської області на автошляху Кодима - Слобідка - Котовськ водій шкільного мікроавтобуса "ГАЗель", що перевозив 12 учнів 6-го класу Сербівської загальноосвітньої середньої школи до м. Одеси для участі у змаганнях з футболу, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 1 учень та 5 учнів з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Центральної районної лікарні. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 231 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 37 осіб та 321 - травмовано.