Поблизу Севастополя рятувальники шукають 15 членів екіпажу затонулого судна
09:04, 12 листопада 2007Суспільство
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"Хаш-Ізмаїл" перевозив металобрухт
Об 11 год. 5 хв. 11 листопада у Чорному морі в районі Херсонеського маяка затонуло суховантажне судно "Хаш-Ізмаїл" (прапор Республіки Грузія), яке перевозило металобрухт з порту Маріуполь до Сирії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, із 17 членів екіпажу врятовано 2 особи, яких доставлено до лікувального закладу.
Пошуки 15 членів екіпажу тривають. Пошук здійснює буксир "Сапфір" Севастопольського порту
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