В Україні залишились без світла 2 360 населених пунктів

11 листопада та вночі 12 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади у вигляді мокрого снігу, дощу та пориви вітру місцями до 30 м/с) і через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в АР Крим та 16 областях сталося знеструмлення 2 тис. 360 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знеструмлено в Миколаївській області 503 населених пунктів, Херсонській - 265 н.п., Дніпропетровській - 261 н.п., Запорізькій - 246 н.п., АР Крим - 236 н.п., Донецькій - 186 н.п., Київській - 139 н.п., Одеській - 100 н.п., Кіровоградській - 96 н.п., Чернігівській - 91 н.п., Черкаській - 80 н.п., Харківській - 63 н.п., Полтавській - 59 н.п., Луганській - 27 н.п., Вінницькій - 3 н.п., Рівненській - 3 н.п. та Житомирській - 2 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.