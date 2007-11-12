Стихія залишила без світла майже 2000 будинків у Києві

У Києві сьогодні вночі через складні погодні умови сталося аварійне відключення трьох повітряних лінії 110 кВ "Ірпінь-Біличі", "Северна-Біличі" та "Северна-Ірпінь". Як повідомили УНІАН у прес-службі АК "Київенерго", в результаті без електроенергії залишилося 824 багатоповерхових будинків та 1100 будинків приватного сектору, районні котельні "Біличі", "М.Борщагівка", "Виноградар", а також 19 котелень Житлотеплоенерго.

У ході оперативних переключень аварійними бригадами АК "Київенерго" в першу чергу відновлено електропостачання медично-лікувальних закладів: Центр радіаційної медицини, Центр трансплантації кісткового мозку та Онкоцентр. Відновлено електропостачання у 120 багатоповерхових житлових будинках. Роботи з відновлення ПЛ-110 кВ та підключення споживачів продовжуються за встановленим регламентом.

Спеціально створена комісія з’ясовує причину аварійних відключень ПЛ-110 кВ. За попередніми даними, причиною відключень стали обриви ліній внаслідок налипання мокрого снігу та повалення дерев штормовим вітром.