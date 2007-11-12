У Криму знову оголошено штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження на 12 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, згідно з даними Гідрометеоцентру, на території Криму 12 листопада очікується західний вітер швидкістю 12 м/с, атмосферний тиск становитиме 737 мм ртутного стовпа, вологість – 78%. Температура повітря вночі 0-3 градуса тепла, вдень – 6–8 градусів тепла.

Місцями пройдуть дощі, на річках Криму очікується підвищення рівня води на 0,3-1 м над поточними позначками.