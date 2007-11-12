У Криму знову оголошено штормове попередження

11:12, 12 листопада 2007
Суспільство
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На річках Криму очікується підвищення рівня води

Каркаси для літнього накриття, столи та стільці на набережній розкидані й зламані внаслідок негоди у Севастополі. 11 листопада У Криму оголошено штормове попередження на 12 листопада.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, згідно з даними Гідрометеоцентру, на території Криму 12 листопада очікується західний вітер швидкістю 12 м/с, атмосферний тиск становитиме 737 мм ртутного стовпа, вологість – 78%. Температура повітря вночі 0-3 градуса тепла, вдень – 6–8 градусів тепла.

Місцями пройдуть дощі, на річках Криму очікується підвищення рівня води на 0,3-1 м над поточними позначками.

 

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