Банки Кіпру залишатимуться закритими до наступного вівторка

Про це заявив сьогодні офіційний представник уряду, повідомляє ІТАР-ТАРС.

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Враховуючи, що в понеділок, 25 березня, в країні державне свято, то банківська система республіки не працюватиме, принаймні, до наступного вівторка, 26 березня.