Про всі напади на журналістів міністр внутрішніх справ дізнається одразу

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Згідно з нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ, зокрема, з наказом № 88 від 25 травня 2010 року, про скоєння протиправних дій стосовно представників засобів масової інформації, інших резонансних подій за їхньою участю негайно доповідається міністру внутрішніх справ України. Перебіг розслідування таких кримінальних правопорушень перебуває на особливому контролі у Головному слідчому управлінні МВС.

Окрім цього, на засіданнях Міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, до складу якої увійшли представники Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, МВС, Управління державної охорони, журналістських об'єднань та правозахисних організацій постійно розглядаються питання щодо розслідування правоохоронними органами подій за участю журналістів, про що в подальшому інформується громадськість.

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Зокрема, до чергової частини Соснівського райвідділу міліції (Черкаська область), по лінії 102 звернулася кореспондент газети «Вечірні Черкаси» Валентина Васильченко, яка повідомила про те, що, «проходячи біля невідомих їй чоловіка та жінки, отримала рiзану рану лiвої гомілки. Попередньо встановлено, що травму журналістці нанесла жителька Черкаського району, викинувши з автомобіля лезо від зламаного кухонного ножа. Слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції по даному факту відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Ніж вилучено і долучено до матеріалів провадження. На даний час розслідування кримінального провадження триває, проводяться слідчі дії для повного, об’єктивного розслідування справи.

Про результати розслідування цієї події МВС обов’язково повідомить громадськість.