У Черкасах ножем поранили журналістку

Як розповіла кореспонденту УНІАН сама Валентина Васильченко, невідома жінка ножем поранила їй гомілку правої ноги.

За словами В. Васильченко, вона встигла записати номери темно-вишневої «Тойоти», в яку сіла нападниця. Повернувшись додому, журналістка викликала швидку і міліцію. За словами В. Васильченко, лікарі швидкої допомоги обробили рану, яка, за їх словами, глибока. Журналістка також поїхала до судмедекспертів щоб засвідчити ножове поранення. Вона виключає будь-які побутові мотиви злочину. Вона вважає, що це, ймовірно, помста за її публікації.

Нагадаємо, це вже другий напад на журналістку В.Васильченко. 14 серпня 2000 року журналістку в під'їзді власного будинку невідомі побили бейсбольними битками. Винних у нападі міліція не знайшла.