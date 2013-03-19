У Черкасах ножем поранили журналістку
Сьогодні вранці в Черкасах було здійснено напад із застосуванням холодної зброї на правозахисника, 56-річну відому журналістку тижневика «Вечірні Черкаси» Валентину Васильченко.
Як розповіла кореспонденту УНІАН сама Валентина Васильченко, невідома жінка ножем поранила їй гомілку правої ноги.
За словами В. Васильченко, вона встигла записати номери темно-вишневої «Тойоти», в яку сіла нападниця. Повернувшись додому, журналістка викликала швидку і міліцію. За словами В. Васильченко, лікарі швидкої допомоги обробили рану, яка, за їх словами, глибока. Журналістка також поїхала до судмедекспертів щоб засвідчити ножове поранення. Вона виключає будь-які побутові мотиви злочину. Вона вважає, що це, ймовірно, помста за її публікації.
Нагадаємо, це вже другий напад на журналістку В.Васильченко. 14 серпня 2000 року журналістку в під'їзді власного будинку невідомі побили бейсбольними битками. Винних у нападі міліція не знайшла.