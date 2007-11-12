Ахметов купив активи в Італії

Група «Метінвест» підписала угоду з групою Malacalza (Італія) про придбання 100% частки італійської бізнес-сім’ї в підприємствах Trametal SPA (Італія) і Spartan UK (Великобританія).

Про це повідомляється в прес-релізі Групи «Метінвест», переданому агентству УНІАН.

Згідно з прес-релізом, ця операція зараз проходить експертизу у відповідних антимонопольних органах. Отримання схвалення операції очікується протягом 60 днів.

Як зазначають у прес-службі «Метінвесту», найближчим часом планується об`єднання нових підприємств і прокатного заводу Ferriera Valsider SPA, який входить у структуру «Метінвесту». Об`єднання прокатних потужностей заплановане у форматі єдиної компанії, продуктивність якої складе понад 1 млн. тонн товстолистового прокату за рік на ринку Євросоюзу. Завершення процедури об`єднання заплановане до кінця 2007 року.

У прес-релізі наводиться думка генерального директора компанії «Метінвест» Ігоря СИРОГО у зв`язку з придбанням двох метпідприємств: «Ми надзвичайно пишаємося досягнутими домовленостями. Trametal і Spartan - чудові компанії, що заслужили свою репутацію завдяки високоякісному товстолистовому прокату і видатному рівню клієнтського сервісу. Ми маємо намір підтримувати і розвивати існуючу клієнтську і збутова мережі компаній, забезпечуючи досягнутий високий рівень і стандарти клієнтського сервісу. Більше того, ми маємо намір зберегти існуючу бізнес-модель Trametal і Spartan, використовуючи висококласних менеджерів і професійних працівників цих компаній. Нарешті, ми допомагатимемо цим компаніям у їх подальшому розвитку, чому сприятимуть наші інвестиції».

«Угода є першим кроком на шляху подальшого розширення співпраці двох бізнес-груп у металургійному бізнесі. Ми високо цінуємо видатні успіхи наших партнерів і значну роботу, проведену групою Malacalza з виведення цих підприємств у лідери ринку. Усвідомлюючи і визнаючи важливість нашого партнерства, зараз ми обговорюємо можливість передачі міноритарної частки в новій компанії групі Malacalza», - цитує прес-служба слова І.СИРОГО.

Довідка УНІАН. Trametal SPA і Spartan UK Ltd виготовляють товстолистовий прокат, розташовані в Сан Джорджіо Ді Ногаро (Італія) і Ньюкасл (Великобританія) відповідно. У 2006 році компанії виготовили більш як 536 тисяч тонн прокату, забезпечивши виручку від його реалізації на суму понад 370 млн. євро.

Ferriera Valsider - компанія, що виготовляє товстолистовий і рулонний прокат у Вероні (Італія). Компанія виготовила в 2006 році 515 тис. тонн плоского прокату, який був реалізований на суму понад 265 млн. євро.

Група «Метінвест» - найбільша приватна компанія в Україні, є регіональним лідером у ГМК і одним з провідних гравців у світовій металургійній галузі. «Метінвест» - вертикально інтегрована компанія, що об`єднала 19 підприємств - лідерів вугільної, гірничодобувної і металургійної галузей промисловості не тільки України, а й СНД.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест». Власниками ТзОВ «Метінвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (51,15%) і ЗАТ СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), дочірній компанії ЗАТ «СКМ». 90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.