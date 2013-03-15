Корвет українських ВМС місяць пробув у Чорному морі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, під час тривалого походу корабель у взаємодії з авіацією здійснював заходи, пов’язані з захистом інтересів України у виключній (морській) економічній зоні України, а також контролем судноплавства в рамках виконання завдань антитерористичної операції «Чорноморська гармонія».

Командувач ВМС віце-адмірал Юрій Ільїн, звертаючись на борту «Тернополя» до екіпажу корабля зі словами привітання, підкреслив: «Вашому кораблю випала честь першими на українському флоті виконувати подібні завдання. Першими бути завжди важко, але ви успішно пройшли цей тест».

Зі словами привітання до моряків також звернулися почесний голова громадської організації «Ветерани Військово-Морських Сил України» віце-адмірал у відставці Микола Клітний, помічник міністра оборони, колишній командувач українських ВМС адмірал запасу Віктор Максимов.

Ю.Ільїн в інтерв’ю журналістам зазначив, що похід здійснювався на виконання завдання, поставленого міністром оборони України. Керівник виду Збройних Сил наголосив, що несенням бойової служби у визначених районах Чорного моря відновлена присутність Військово-Морських Сил у виключній (морській) економічній зоні України.

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«Корабель пройшов майже 1400 морських миль, екіпаж виконав поставлені завдання. Ця бойова служба була першою за роки незалежності України, і така практика здійснюватиметься протягом всього року. Військово-Морські Сили будуть постійно присутні бойовими кораблями у тих районах, які є важливими з точки зору захисту національних інтересів», - зазначив командувач.

На думку Ю.Ільїна значення цього заходу є виключно важливим, оскільки Україна, як морська держава, має національні інтереси у різних точках Світового океану, і, звичайно, у Чорному морі, де з метою захисту національних інтересів можуть використовуватися Військово-Морські Сили.

Своє чергою, командир корабля капітан 3 рангу Олег Григор’єв в інтерв’ю журналістам зазначив, що задоволений діями екіпажу, «Тернопіль» під час походу в рамках антитерористичної операції «Чорноморська гармонія» опитав 93 цивільних судна, при цьому незаконної промислової діяльності у виключній (морській) економічній зоні України кораблем не виявлено.