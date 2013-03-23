У Попова беруться розчистити сніг до понеділка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

«Київ і Київська область мають найтяжчу ситуацію. Нам допомагає Міністерство оборони. Залучено у зв’язку з надзвичайною ситуацією до півтора тисячі солдат з особового складу для допомоги в очистці підходів до станцій метро, тротуарів, зупинок громадського транспорту. У першу зміну було задіяно 358 одиниць техніки, в другу зміну – 271 одиниця. На очистці працюють сьогодні 7 тис. працівників комунальної сфери. Але великі опади, які ми мали за цю добу, потребують мінімум дві доби для того, щоб ми опанували цю стихію», - зазначив О.Мазурчак.

За його словами, на сьогодні найгірша ситуацію з ліквідацією наслідків снігопаду в Голосіївському, Святошинському, Шевченківському районах.

«Сьогодні ще залишаються проблемними вул. Заболотного, є ускладнення по Кольцевій дорозі, по просп. Перемоги, по О.Теліги. Краща ситуація сьогодні на Лівому березі. Сьогодні Деснянський, Дніпровський, Дарницький райони практично очищено, всі головні проходи прочищено», - повідомив О.Мазурчак.

Він звернув увагу, що головною проблемою при очистці залишаються припарковані або застряглі машини, які провокують утворення транспортних пробок, в яких застряють в тому числі і снігоприбиральні машини. Представник КМДА в чергове звернувся до власників машин не виїжджати без серйозної потреби на вулиці міста в найближчі дні.

З учора, за його даними, на вулицях столиці залишаються близько 100 одиниць міського пасажирського транспорту, які не змогли через сніг та пробки на дорогах дістатися депо, а також близько 120 великогабаритних фур, що обслуговують життєдіяльність столиці.

«Для того, щоб розтягнути великовантажні машини, були залучені тягачі «Київпастрансу» та 15 БТРів Міноборони. Щоб зменшити великомірний, габаритний транспорт з обіду було зменшено кількість пасажирського транспорту – тролейбусів і автобусів. Але навіть ті, які залишалися, теж ускладнювали ситуацію… Практично всі тролейбуси і автобуси, що зупинилися вчора, за ніч ми забрали. Але трамваї ще не всі», - сказав О.Мазурчак.

Наразі він радить киянам та гостям міста користуватися швидкісним трамваєм та метрополітеном, які працюють без збоїв і в посиленому режимі.

«Із завтрашнього дня очікується похолодання до 12 морозу. Ми повинні за сьогодні і завтра зробити прочистку всіх головних вулиць міста для того, щоб в понеділок можна було нормально розпочати робочий тиждень», - підкреслив профільний заступник голови КМДА.