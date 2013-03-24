У Попова пропонують зробити завтра в Києві вихідний

Станом на ранок 24 березня у столиці ліквідовано затори та відновлено рух швидкісних трамваїв на Троєщині та Борщагівці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сьогодні під час засідання Міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій заявив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, протягом дня буде відновлено рух автобусів майже на всіх маршрутах.

«Всю ніч на дорогах столиці працювали дев’ять груп оперативного реагування, які допомогли ліквідувати затори. В місті залишилося лише дві проблемні ділянки, де зараз зосереджені всі сили. Відновлено роботу швидкісного трамваю, а рух трамваїв на Подолі відновлять протягом дня – наразі колії розчищають вручну. Сьогодні також відновлено постачання продуктів, у тому числі і хліба, до столичних магазинів. Залишається проблемним під’їзд до маленьких магазинів, де ще не розчистили під’їзди, але цю проблему вирішать протягом дня», – повідомив голова КМДА.

Він доручив профільним службам також зосередити свою увагу на вирішенні проблем забезпечення магазинів продукцією, проконтролювати, аби всі під’їзди до лікарень були розчищені.

«Вчора ми забезпечили під’їзди до лікарень, але сьогодні нам потрібно їх розширити, забезпечити нормальний рух внутрішньоквартальними проїздами і розпочати масове вивезення снігу. Для цього ми залучаємо і комунальну техніку, і техніку промислових підприємств незалежно від форм власності. Активно допомагає нам Міністерство оборони. Наразі наші основні завдання – вивезення снігу та відновлення роботи громадського транспорту», – додав О.Попов.

Як зауважив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, питання відновлення руху тролейбусів залишається найбільш проблематичним – їх запустять лише на тих маршрутах, де вже повністю очистили проїжджу частину. Автобусний рух відновлюватимуть протягом дня, аби завтра на ранок працювали всі маршрути. Київський метрополітен продовжує працювати в посиленому режимі. У разі необхідністю його роботу подовжуватимуть. Департамент транспорту також відпрацьовує питання відновлення роботи маршрутних таксі.

Аби зменшити навантаження на систему громадського транспорту, Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій звертатиметься до керівництва міста і країни з пропозицією оголосити понеділок, 25 березня, вихідним.

Крім того, як повідомляє прес-служба КМДА, О.Попов разом з О.Мазурчаком минулої ночі особисто перевіряли роботу комунальників на найбільш проблемних ділянках міста.

Вони вирушили на проспект Перемоги, де застрягли у заторах автомобілі. Завдяки злагодженій роботі усіх служб рух на проспекті Перемоги поновлено, однак снігоочисні роботи тривають.