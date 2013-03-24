Попов пророкує Києву надзвичайний стан ще мінімум тиждень

Уряд прийняв рішення надати фінансову допомогу Києву для оплати послуг не комунальних підприємств, які долучилися до ліквідації наслідків негоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні на брифінгу.

За його словами, зараз в місті на вивезенні снігу працює 50 вантажних автомобілів, але цю кількість передбачається збільшити, підписавши договори з великими некомунальними підприємствами міста.

«Ми зараз працюємо з підприємствами, організаціями, які мають багато техніки. Уряд дав добро на залучення державних коштів до оплати цих послуг. Тому у нас тепер є можливості залучити на оплатній основі, бо до цього ми просто на патріотичній основі працювали з керівниками підприємств і організацій, і вони давали нам можливість поповнити те, що є в Київавтодорі для вивезення снігу», - сказав керівник Києва.

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Він зазначив, що наразі життєдіяльність міста забезпечено, хоча є ще багато недоліків з прибирання вулиць.

О.Попов повідомив, що поступово до міста запускаються великі хури, що везуть продукти харчування до столичних супермаркетів.

В місті, за словами голови КМДА, до ранку понеділка передбачено запустити для перевезення пасажирів 50 % автобусних маршрутів і 100 % трамвайних. З тролейбусами ситуація складніша і наразі відновлено лише 5 маршрутів, але є намір до кінця понеділка відновити решту маршрутів, сказав очільник. О.Попов зауважив, що зараз на тих ділянках, де тролейбус запустити неможливо, зокрема, на проспекті Перемоги, вводять великогабаритні автобуси.

Він підкреслив, що на селекторній нараді було поставлено завдання перед міською владою, щоб наступна середа «не відрізнялась за рівнем транспортного сполучення і якості життя від середи минулого тижня».

О.Попов запевнив , що на сьогодні всі служби столиці, зокрема й медична, а також об’єкти торгівлі працюють стабільно. З сьогоднішнього дня робиться акцент на вивезенні снігу з міста.

Очільник столиці прогнозує, що надзвичайний стан у Києві, який було оголошено минулої п’ятниці, триватиме ще близько тижня.

«Надзвичайна ситуація ще триває. І думаю, що ще як мінімум тиждень буде», - сказав О. Попов.