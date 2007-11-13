Юристи обговорять рейтинги ринку юридичних послуг України

15.11.07 о 14.30 в прес-центрі інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ (вул. Т.Шамрило, 23) відбудеться круглий стіл «Ринок юридичних послуг на захисті своїх прав».

Представники юридичного співтовариства зберуться обговорити об`єктивність існуючих оцінок і рейтингів ринку юридичних послуг України

В рамках круглого столу учасники говоритимуть про об`єктивність і прозорість підходів до досліджень і рейтингів в засобах масової інформації, зокрема про принципи оцінки ринку юридичних послуг в Україні.

До участі запрошені партнери провідних українських юридичних фірм, представники ділових видань, аудиторських компаній, юридичних ЗМІ.

Просимо підтвердити Вашу участь за тел: 495- 29- 60 oyeriomina@prp.com.ua

Контактна особа – Ольга Єрьоміна