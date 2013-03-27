На Луганщині чоловік підпалив себе, почувши, що йому відріжуть електрику

У вівторок, 26 березня, о другій годині дня до чергової частини Старобільського райвідділу міліції (Старобільський район, Луганська область) надійшло повідомлення від працівника місцевої РЕС про те, що в селищі Бутовому Старобільського району чоловік біля свого будинку облився рідиною і підпалив себе.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Луганській області, за зазначеною адресою виїхала слідчо-оперативна група райвідділу, співробітники ДСНС і швидкої допомоги. На місці події співробітники міліції встановили, що працівники РЕС прибули за даною адресою для складання акту за фактом розкрадання електроенергії та подальшого відключення електрики. Вислухавши вимоги працівників РЕС, 62-річний господар будинку облився горючою рідиною, імовірно бензином, і підпалив себе.

Потерпілого з опіками шиї, грудної клітини, живота і обох кистей 1-2 ступеня госпіталізовано до реанімаційного відділення Старобільської районної лікарні.

Цей факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться подальша перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня в Луганську через невирішене питання з орендованим автомобілем чоловік вчинив акт самоспалення, внаслідок чого був доставлений до Луганської обласної клінічої лікарні у тяжкому стані.