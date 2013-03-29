ПриватБанк збільшив кредитування Южмашу на виробництво космічної техніки

Як повідомили в банку, додатковий обсяг кредитування в сумі 8 мільйонів гривень буде спрямовано на поповнення обігових коштів підприємства для збільшення обсягів виробництва космічної продукції.

За даними підприємства, у поточному році заплановано шість пусків ракет-носіїв виробництва "Южмашу" в рамках різних міжнародних програм. У квітні за програмою Європейського космічного агентства запланований запуск РН "Вега" з двигуна четвертого ступеня виробництва "Южмашу", два пуски американського носія "Таурус" з центральним блоком виробництва "ЮМЗ", запуск РН "Зеніт" космічних апаратів "Амоз-4" та українського супутника зв'язку "Либідь" з космодрому Байконур і запуск супутника "Комсат-5А" ракетою-носієм "Дніпро".

Також в 2013 р завод планує виконати поставки ракетного обладнання в рамках співпраці з компанією Orbital Science Corporation (США), РКА РФ і ЦЕНКІ РФ. Нагадаємо, цього року Україна планує збільшити виробництво ракетно-космічної техніки в півтора рази, забезпечивши довгострокові завантаження підприємств галузі та вихід на нові ринки збуту. У лютому уряд схвалив Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму на 2013-2017 рр..

Орієнтовний загальний обсяг фінансування для реалізації програми складає 2,58 млрд грн, у тому числі з державного бюджету - 1,12 млрд грн. У минулому році український експорт продукції космічної галузі зріс порівняно з 2011 р. на 5% - до 312 млн дол У порівнянні з 2011 роком, обсяги виробництва зросли на 20%, обсяги реалізації продукції - на 19%. Частка експорту продукції в загальному обсязі реалізації становить 62%.

Державне підприємство "Виробниче об'єднання" Південний машинобудівний завод "імені О. М. Макарова" (Южмаш) - найбільше вітчизняне підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки. За 65 років на підприємстві створено чотири покоління ракет-носіїв і кілька типів космічних апаратів.

ПриватБанк - найбільший український банк і лідер роздрібного банківського ринку. Сьогодні банк обслуговує 16,9 млн рахунків індивідуальних клієнтів, 230 тисяч корпоративних клієнтів, 600 тисяч приватних підприємців.

За даними на 1 січня 2013 року, активи банку складають 172,4 млрд грн, капітал 18,3 млрд грн, чистий прибуток банку за 2012 рік – 1,533 млрд грн.