Дефіцит держбюджету України за січень-лютий перевалив за 2 мільярди

Дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2013 року становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, дефіцит державного бюджету України за січень-лютий становив 2,334 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 6,132 млрд грн, що на 5,389 млрд грн менше від розпису на цей період.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень - лютий становила 69,961 млрд грн, що на 6,5% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень Державний бюджет України одержав 54,493 млрд грн, що на 5,2% більше від показника за аналогічний період 2012 року. Проти січня-лютого 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету в січні-лютому поточного року зросли на 0,7% - до 45,079 млрд грн.

Загальна сума касових витрат зведеного бюджету за січень становила 71,063 млрд грн, що на 17,1% більше від показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-лютий касові витрати державного бюджету становили 56,648 млрд грн, що на 20,9% більше від показника січня-лютого 2012 року. Проти січня-лютого 2012 року касові витрати загального фонду державного бюджету в січні-лютому поточного року зросли на 23,8% - до 51,342 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за січень становив 615,4 млн грн, тоді як за січень 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 2,07 млрд грн.