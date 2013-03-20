Україна поліпшила торговельний баланс, купуючи менше російського газу

Директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко констатує, що зафіксоване вперше за 4 роки в січні перевищення експорту над імпортом викликане скороченням споживання імпортних енергоресурсів, повідомляє РБК Україна.

"Це хороший сигнал, адже вперше за тривалий період часу можна констатувати таку ситуацію. Зараз можна говорити, що Україна має кращий стан торговельного балансу, ми вийшли з зони дефіциту торговельного балансу в зону профіциту, хоча й незначного. Не знаю, чи продовжиться в наступні місяці тенденція, але є передумови говорити про те, що дефіцит торгового балансу за результатами року буде набагато меншим, ніж у попередні періоди, можна", - переконаний експерт.

У той же час, за його словами, січневе перевищення експорту над імпортом викликане скороченням споживання імпортних енергоресурсів.

"У січні у нас торговельний баланс виглядає краще, ніж в інші місяці. Ну, і основне, це те, що ми споживали менше російського газу", - сказав Устенко.

Фахівець також зазначив, що в майбутньому в разі результативності заходів по заміщенню імпорту вітчизняною продукцією скорочення його обсягів в Україну триватиме.

"В принципі, урядова програма імпортозаміщення ключовою позицією якраз має розвиток програм енергоефективності, видобутку власних енергоресурсів для зменшення ввезення імпортних. У разі результативності цих кроків, а також реалізації заходів з перегляду ряду імпортних мит, імпорт і далі скорочуватиметься", - зауважив Устенко.

Нагадаємо, що згідно з даними Держстату, за підсумками січня 2013 зафіксовано перевищення експорту над імпортом на 15,8 млн дол. У минулому році за підсумками січня в торгівлі товарами і послугами був зафіксований "мінус" майже на 59 млн дол.

Найбільш вагомий внесок у зниження імпорту внесло скорочення споживання російського газу і нафти. У той же час, ряду галузей вдалося істотно наростити обсяги продажів на зовнішніх ринках.

Так, найбільш динамічно в порівнянні з січнем минулого року збільшився експорт продукції хімічної промисловості - +22,1%, на 9,1% збільшилися продажі на зовнішніх ринках машинного устаткування, на 6,2% додав експорт зерна.