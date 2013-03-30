Біля Вуглегірської ТЕС посилюють міліцейські патрулі

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Світлодарську перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик, передає кореспондент УНІАН.

Він нагадав, що інформацію про пожежу, яка сталася 29 березня на Вуглегірській ТЕС, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей), і зараз розпочато кримінальне провадження.

«Ми встановлюватимемо причини, які призвели до цієї аварії, і може, надалі мінятимемо кваліфікацію», - сказав В. Дубовик. При цьому він наголосив, що в даний час правоохоронці «посилили охорону порядку в місті і на станції та прилеглих селищах».

Як повідомляв УНІАН, 29 березня о 15:14 в диспетчерську службу надійшла інформація про пожежу на Вуглегірській теплоелектростанції.

Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

У гасінні брали участь 190 чоловік особового складу і 40 одиниць основної і спеціальної техніки. Пожежу було локалізовано о 21:59 29 березня, а ліквідовано - 30 березня о 5:41.

В результаті пожежі один працівник станції загинув, 8 постраждалих госпіталізовано.