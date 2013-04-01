В Асоціації рибалок занепокоєні можливою масовою загибеллю риби

В Асоціації рибалок України занепокоєні можливою масовою загибеллю риби під час спуску води на каскадах Дніпровських водосховищ для попередження наслідків очікуваних паводків.

Як повідомили УНІАН в Асоціації рибалок України, вже через два дні розпочинається офіційно оголошений нерест риби, і спуск води може завдати великого збитку популяції риби в басейні Дніпра.

"Сьогодні напередодні нерестового періоду, вагітна, ікряна риба масово скупчується біля своїх традиційних місць нересту - на мілководді. Через різке скидання води лід, який стоїть у затоках і фактично покриває всі природні нерестовища, може причавити рибу", - повідомили в асоціації, нагадавши про масову загибель більш як тисячі тонн риби після залпового скидання води у 2010 році на Київському водосховищі.

Рибалки також навели приклад, коли через невиправдане скидання води повністю оголялися природні нерестовища в національному парку «Нижньосульський» на межі Черкаської і Полтавської областей, де річка Сула впадає у Кременчуцьке водосховище. У 2010 і 2011 роках, за даними асоціації, там повністю залишилися без води більш як 35 тисяч гектарів природних нерестовищ, у результаті чого була зафіксована загибель понад 3 мільйонів мальків.

Також в Асоціації риболок України занепокоєні закликами підривати лід на річках. Водночас, як відзначили в організації, досвід проведення підриву льоду без втрат для риби вже є. Так, у 2011 році у Запорізькій області було підірвано льодовий масив у гирлі річки Конка, який своєю масою міг пошкодити опори залізничного моста. "Для того, щоб не постраждала під час вибухів риба, спочатку роблять попереджуючі вузьконаправлені вибухи, які розганяють рибу. Коли риба залишає місце майбутніх вибухів, проводиться підрив основних зарядів. Доведено, що за такої технології рибі не завдається шкоди", - зазначили в асоціації.

Рибалки підкреслили, що з метою недопущення або мінімізації втрати риби під час залпових скидань води за ініціативою асоціації спільно з Держагентством рибного господарства України створюються Штаби на усьому каскаді Дніпровських водосховищ, до яких увійдуть представники рибоохорони, екоінспекції, Дніпровської екологічної прокуратури, Водгоспу, МВС, обласних адміністрацій і місцевих рад. На водосховищах виставлені лінійки, щоб стежити за рівнем води. Досягнуто домовленості між державними структурами про негайне реагування у разі загрози масової загибелі риби.

"Зрозуміло, що на сьогодні основне завдання - це порятунок майна, спорудженого на намитих територіях. Тобто, вкрадених у природи і річки. І, що вражає, тепер з року в рік людина має витрачати все більше ресурсів і коштів, щоб уберегти своє майно від паводку. Наочним прикладом такого варварського ставлення до природи є «хатинки» Конча-Заспи, які виросли на місці природних нерестовищ, заплавних луків, островів, проток, заток", - відзначили в асоціації, додавши, що на місці, де стоїть сучасна Конча-Заспа, заплава річки Дніпро раніше становила 7 кілометрів 200 метрів, а сьогодні ширина Дніпра у цьому місці становить 750 метрів.